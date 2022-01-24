Abdullah Avcı: Bugün deplasmanda harika bir galibiyet aldık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, “Bugün deplasmanda harika bir galibiyet aldık” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Bugün Galatasaray ile alakalı şöyle bir durum. Genç ve dinamik bir takım. Oyunun başlarında şiddetli baskı yapacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı nasıl kırarızı çalıştık. Zaman zaman kırdık. Zaman zaman çabuk kaybettik. Pozisyon vermedik gibi, rakip bizden daha üstün gibiydi. 8+3 teknik adamlar için yorucu bir süreç. O konuda çok konuşmak istemiyorum. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri yaptık. Oyunun domine eden bir duruma döndük. Adım adım oyun, golün geleceğini hissettirdi. Bakasetas geçen hafta son dakikada 2 penaltı kaçırdı. Ona hafta içi bütün kulüp, şehir ona destek oldu. Nasıl aile olduğumuzu aslında daha iyi hissettik. Bu baskıya nasıl yapabiliriz dedik. Bu baskıdan golü bulduk. Bu maçı kazandık.

15 aydır Trabzonspor teknik direktörlüğü yapıyorum. İstanbul’da bir tek beraberliğimiz var. Bütün maçları kazandık. İyi bir aileyiz. Bu hedefi geçen sene koyduk. Bu sene de önümüzdeki senenin transferler çalışmalarını yapıp, genç oyunculara yatırım yapmayı planlıyoruz. Zafere giden yol hiçbir zaman gül bahçesi olmuyor, dikenler vardır. Bugün deplasmanda harika bir galibiyet aldık. Mutlu sona çok büyük bir adım daha. Hiçbir şey kazanmadık. Oyuncumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Ligin bitmesine 15 hafta daha var. Puan farklı ne olursa olun daha iyisi yapmak için saha içinde olacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Galatasaray Avrupa Ligi’ni lider bitirdi. Büyük camialarda dalgalanmalar oluyor. Büyük camia. Onlar da önemli işler yapacaktır. Yeni hocaya başarılar diliyorum. Trabzonspor’da 61. maçım. Plakayı bulduk” diye konuştu.

“40 kişiyi statta bekliyorum”

Marek Hamsik ile ilgili ise Avcı, “Hamsik her zaman aranacak bir oyuncu. Ne zaman olsa içeride kullanmak istersin. Son ana kadar bekledik. İyi ki kullanmamışız. Ara da geliyor. İçeride 2 maç üst üste maçımız var. Kasımpaşa ve Konyaspor. Taraftarımızdan rica ediyorum, sene başından beri bütün halde geliyoruz. Duyguları yoğun yaşıyoruz. Bu şehir ve ülkenin de buna ihtiyacı var. 40 kişiyi statta bekliyorum. Oyuncusuna son ana kadar destek taraftar istiyorum. Bunun keyfini çıkarsınlar sadece destek olsunlar” dedi.

“Buradaki herkes Trabzonspor’un şampiyonluğuna kitlenmiş durumda”

Uğurcan Çakır’ın performansının sorulması üzerine ise başarılı teknik adam, “Bizim Trabzon’un verimli topraklarından çıkmış çok değerli ve milli takımımız kalecisi. 2-1 öne geçtikten sonra 2 iyi kurtarış yaptı. Buranın değerli oyuncusu. Trabzonspor’un ulaşılabilir hedefimize ulaşalım, genel durum değerlendirmesi yapalım. Buradaki herkes Trabzonspor’un şampiyonluğuna kitlenmiş durumda” açıklamasında bulundu.

Maçın kırılma anı için ise Abdullah Avcı, “Maçlarda bir süre kırılma anı vardır. Bence 1-1’den sonra yaptığımız baskıdan sonra gelen goldür” ifadelerini kullandı. (İHA)