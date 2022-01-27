ABD’nin yeni Büyükelçisi Flake’den Anıtkabir’e ziyaret

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeffery Flake, Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffery Flake, Anıtkabir’i ziyaret etti. Büyükelçi Flake, beraberindeki eşi Cheryl Flake ve Amerikan heyeti ile Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Büyükelçi Flake, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Flake deftere şunları yazdı:

“Türk milletine ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarımı sunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Atatürk’ün ardında bıraktığı miras dünya genelinde birçok insana esin kaynağı olmayı sürdürmektedir. Oluşturduğu etki ise unutulmayacaktır. Başkan Biden’ı ve Amerikan halkını Türkiye’de temsil etmekten gurur duyuyorum. Ülkelerimiz arasında daha güçlü bağ ve ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum.”

Şeref defterinin imzalanmasının ardından heyet Anıtkabir’den ayrıldı. (İHA)