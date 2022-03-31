ABD’nin petrol hamlesi fiyatları aşağı çekti

ABD’de Biden yönetiminin yüksek akaryakıt fiyatlarıyla ve enflasyonla mücadele kapsamında yüklü miktarda petrol rezervini serbest bırakacağı öğrenildi. Serbest bırakılan toplam rezerv tutarının 180 milyon varili bulabileceği belirtilirken gelen haberler sonrası petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte piyasada artan arz endişelerinin petrol fiyatlarını yukarı taşıması nedeniyle batılı ülkeler piyasadaki soruna çözüm aramaya devam ediyor.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’in haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın 180 gün boyunca Stratejik Petrol Rezervinden günde bir milyon varil petrol arz etmeyi planladığı aktarıldı. Böylece toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedeflendiği belirtildi.

ABD’nin arz planın açıklanmasının ardından dün akşam petrol fiyatları da geriledi. Batı Teksas ham petrolü yüzde 5’i aşan düşüşle 102 doların altını görürken, Brent petrol de yüzde 5’e varan gerilemeyle 108 dolara geriledi. Ancak şu anki fiyatlar bu ayın başındaki fiyatlara göre hâlâ yüzde 6 daha yüksek.

DİĞER ÜLKELERE DE ARZ ARTIŞI İÇİN BASKI YAPACAKLAR

ABD’nin aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı aracılığı ile diğer ülkelere küresel arz artışını koordine etmesi için diplomatik baskı yapma planı olduğu da öğrenildi. Küresel arz artışı konusunda nihai bir karara varılmadığını, ancak Beyaz Saray’ın bugün içinde bir ABD’deki rezerv artışları ile ilgili bir açıklama yapabileceği belirtildi.

Konu ile ilgili bilgi veren bir kaynak, Biden’in bu planı gün içinde açıklayabileceğini söyledi. Kaynağa göre bu hamlenin sebebi yükselen akaryakıt fiyatları ile mücadele etmek. Biden, ABD’de kasımda yapılacak ara seçim öncesi enflasyondaki artışı yavaşlatma ve benzin fiyatlarını düşürme konusunda baskı altında.

ABD KADEMELİ OLARAK ARTIRDI

ABD Başkanı, son altı ayda kasımda 50 milyon varil ve martta 30 milyon varil olmak üzere ABD rezervlerinden iki büyük arz artışı yapılmasına karar vermişti. Petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan etki ettiği için son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan ABD’de tüketici fiyatlarına doğrudan etki ediyor.