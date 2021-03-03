ABD’nin Irak’taki üssüne füze saldırısı

İran medyası, ABD’nin Irak’ta bulunan Ayn al-Esad askeri üssüne sabah saatlerinde bir saldırı meydana geldiğini duyurdu. Medyada yer alan haberlere göre ABD üssüne dört adet Katyusha füzesi fırlatıldı. El-Cezire ise Iraklı güvenlik güçlerine dayandırdığı haberde 10 füzenin askeri üssün yakınında düştüğünü duyurdu.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor… Tarafların 2015 yılında P5+1 ülkeleriyle imzalanan anlaşmada uzlaşma sağlayamaması ile paralel olarak büyüyen gerilimde askeri saldırılar yaşanmaya başladı.

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden’ın talimatıyla şafakta ABD ordusunun havadan İran’ın Suriye’deki askeri güçlerine düzenlenen saldırı sonrasında bugün de ABD’nin Irak’taki Ayn Al-Esad askeri üssüne bir saldırı gerçekleşti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Irak’ın batısındaki El-Anbar’da bulunan Ayn Al-Esad’a sabah saatlerinde füzelerle saldırı düzenlendi. Shafaq News, bölgedeki güvenlik güçlerine dayandırdığı haberde askeri üssü dört adet Katyusha füzesi isabet ettiğini öne sürdü.

Katar merkezli El-Cezire ise Irak güvenlik güçlerine dayandırdığı haberinde ABD’nin askeri üssünün yakınlarında 10 füze düştüğünü aktardı.

KAYNAK: SÖZCÜ