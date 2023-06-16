ABD’li ünlü aktör Al Pacino dördüncü kez baba oldu

ABD’li Hollywood yıldızı Al Pacino, 83 yaşında dördüncü kez baba olma sevincini yaşadı.

Al Pacino, 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’tan olan oğluna “Roman” adını verdi.

Bebeğin ne zaman ve nerede doğduğuna ilişkin ayrıntılar açıklanmadı.

Film setinde yapımcı olarak çalışan Alfallah ile geçen sene tanışan Pacino’nun, oyuncu koçu Jan Tarrant’tan 33 yaşında “Julie Marie” isminde kızı ile oyuncu Beverly D’Angelo’dan 22 yaşlarında “Anton” ve “Olivia” adlı ikizlerle birlikte 3 çocuğu daha bulunuyor.

Al Pacino’nun bazı filmlerde birlikte rol aldığı arkadaşı Robert De Niro da yeni doğan 7’nci çocuğu nedeniyle yakın zamanda haberlere konu olmuştu.

79 yaşındaki ünlü aktör De Niro’nun, 2015’te “The Intern” adlı filmde tanıştığı Tiffany Chen adlı kız arkadaşından çocuğu olduğu belirtilmişti. (AA)