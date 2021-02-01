AB’den, Myanmar’daki askeri darbeye kınama

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Myanmar’daki askeri darbeyi kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Myanmar ordusu sabah erken saatlerinde, başkent Nepido’da ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint’i gözaltına almıştı. Myanmar’daki askeri darbenin ardından çeşitli ülkelerden kınama açıklamaları geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB üst düzey yöneticileri ordunun yönetimi ele koymasını kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuya ilişkin açıklamasında, “Myanmar’daki darbeyi kınıyorum. Meşru sivil yönetim, ülkeni anayasası ışığında yeniden sağlanmalı” dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, gözaltına alınanların koşulsuz serbest bırakılmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, darbeyi kınayarak, “Demokrasi hüküm sürmeli” ifadesini kullanmalı.

Myanmar, AB’nin en büyük üçüncü ticaret ortağı konumunda bulunuyor. AB, 2018 yılında Arakanlı Müslümanları öldürdükleri gerekçesiyle Myanmarlı generallere yaptırım kararı almıştı.

BM’den insan haklarına saygı duyulması çağrısı

AB’nin yanı sıra Birlşemiş Milletler’den (BM) de benzer bir açıklama geldi. BM, askeri darbeyi kınadı. BM Myanmar liderinin seçimle göreve geldiğini vurgulayarak en kısa sürede serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmelerin demokratik reformları ciddi oranda etkilediğini ifade ederek, tüm taraflara şiddet uzak durulması ve insan haklarına saygı duyulması çağrısında bulundu.

ABD, Avusturalya ve Singapur tarafından yapılan açıklamalarda, gelişmelerin endişe ile takip edildiği ifade edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Myanmar ordusu liderlerini tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaya ve 8 Kasım’daki demokratik seçimlerde ifade edildiği şekliyle Myanmar halkının iradesine saygı duymaya çağırıyoruz” dedi.

Avusturalya Dışişleri Bakanı Marise Payne, hukuk egemenliğine saygı duyulması gerektiğini dile getirerek çatışmaların da hukuk mekanizmasıyla çözülmesi ve sivil liderlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Singapur Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarafların barış ve işbirliği içinde çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tayland Dışişleri Bakanı Restraint ise “Bu, ülkenin iç sorunları” açıklamasını yaparken, Kamboçya ve Filipinler’den de benzer bir açıklama yapıldı. (İHA)