AB’den Johnson & Johnson’ın koronavirüs aşısına yeşil ışık

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson şirketinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirdiği tek dozluk aşının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşılama çalışmaları sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklama, Johnson & Johnson şirketi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde 18 yaş üstü için kullanımına izin verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı duyuruldu.

Böylece Avrupa ülkelerinde yavaş giden aşılama kampanyasını desteklemeye yardımcı olacak ilk tek dozluk aşıya kullanım izni verilmesinin önü açılmış oldu.

AB Komisyonu’nun EMA’nın verdiği tavsiye kararını tasdik etmesi bekleniyor. Johnson & Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısı, AB Komisyonu’ndan onay alması halinde, Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının ardından AB ülkelerinde kullanımına izin verilen dördüncü aşı olacak.

(İHA)