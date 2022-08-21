ABD’den Türkiye’ye yaptırım uyarısı

Son dönemde Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Batı, Ankara’ya yaptırım konusunda uyarıda bulundu.

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri Ukrayna’yı işgal etmesi uluslararası kamuoyunun birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor… Ukrayna’ya saldıran Moskova yönetimine Batı ülkeleri yaptırım uygularken, iki ülke arasında arabuluculuk çabası içinde olan Ankara’ya sert bir uyarı ABD’den geldi.

Son haftalarda Türkiye ile Rusya arasındaki yakınlaşmadan rahatsızlık duyulduğunu sık sık gündeme getiren Batılı diplomatlara biri daha eklendi. ABD’nin Türkiye’yi, Rusya ile yakınlaşmadan ve ekonomik işbirliği planlarından dolayı olası bir yaptırım senaryosu konusunda uyardığı ortaya çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkilinin önceki gün Türk mevkidaşını uyardığı kaydedildi. ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wall Adeyemo, Türk mevkidaşı Yunus Elitaş’a, “Rus şirket ve kurumları ve vatandaşlarının, Türkiye’yi ABD ve diğer 30 ülkenin uyguladığı yaptırımlardan kurtulmak için kullandığına dair endişelerimiz var” dediği öğrenildi.

İki isim arasındaki telefon görüşmesinde taraflar arasında Rusya’ya yaptırımların uygulanması konusunda görüşmelerin gerçekleştiği de belirtildi.

Öte yandan Türkiye’den yapılan açıklamada ise, “Elitaş, Türkiye’nin mevcut süreçte ve yaptırımlarda pozisyonunun değişmediğini söyledi” denildi. Ankara’nın olası bir yaptırım ihlaline izin vermeyeceği de belirtildi.