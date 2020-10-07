ABD’den kritik “Delta kasırgası” uyarısı
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ABD’den kritik “Delta kasırgası” uyarısı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Delta Kasırgası´nın Meksika´ya ulaştığını ve ilerleyen zamanda ABD´ye yönelebileceği uyarısında bulundu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nden kritik uyaır geldi. Kasırga merkezi, Delta Kasırgası´nın saatte 168 km hızla Meksika´nın Cancun bölgesine ulaştığını ve henüz Kategori 2 şiddetinde olduğunu belirtti. Merkez, “Delta, yaşamı tehdit eden bir fırtına dalgası ve Yucatan Yarımadası’nın kuzeydoğu kesimlerine kuvvetli rüzgarlar getiriyor” ifadelerini kullandı. Kasırga Merkezi, Delta´nın ABD´ye yönelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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