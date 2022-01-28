ABD’den çok sert ifade: Ekonomik yaptırımla sınırlı kalmaz

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ilgili iddialar ve açıklamalar jet hızıyla birbirini kovalarken, ABD’nin Rusya Büyükelçisi Sullivan çok sert ifadeler kullanarak Moskova’ya gözdağı verdi.

ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulanmasının Batı’nın alacağı önlemlerden yalnıza biri olacağını açıkladı.

Sullivan, diğer önlemlerin ihracat kontrolünü ve Avrupa’daki müttefiklerin daha büyük savunmaya geçmesini kapsayabileceğini; Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının faaliyet göstermesine engel olacağını belirtti.

Sullivan aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna sınırına konuşlandırdığı birliklerin sayısına bakıldığında bir işgalin her an olabileceğini ifade etti.

“MASAYA TABANCA KOYMAK GİBİ”

Sullivan, “Rusya, savaşmak istemediğini söylüyor fakat Ukrayna sınırına asker yığarak ABD ile müzakere masasına tabanca koymuş oluyor” ifadesini kullandı. Online olarak yapılan basın toplantısında Sullivan, Rusya’nın sınıra on binlerce asker yerleştirmesinin de “olağandışı” olduğunu dile getirerek, bunun sıradan bir askeri tatbikat olarak tanımlanamayacağını söyledi.

Sullivan, “Bu aynı şuna benziyor. Siz ve ben bir müzakere yaparken ben masaya tabanca koyarak, barış için geldiğimi söylersem bu tehdittir. Ve şu an burada olan da budur” dedi. ABD’li diplomat, “Rusya hükümetinin sözünü tutmasını ve Ukrayna’yı işgal etmemesine umuyoruz” dedi.