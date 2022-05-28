ABD’den borç istedi…

Dünkü yazılarımdan birinde 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden ve ondan 8 gün sonra yaşadıklarımdan söz etmiştim…

Bugün ise sizlere 27 Mayıs 1960 günü yaşanan bir olayı…

Bizzat tanıklardan birinin ağzından anlatacağım…

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27 Mayıs 1960…

Saat sabah 10.00 suları…

TSK’ya ait bir tank, ABD elçiliğinin kapısına dayanır…

Bütün elçilik personeli ve aileleri:

Büyükelçilik binasındadır…

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Ön güvenlikte görevli deniz piyadeleri, bir Türk tankının elçiliğin dış kapısına dayandığını…

Ve…

Üzerindeki subayın…

Kendilerinden biriyle mutlaka görüşmek istediğini bildirir…

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Büyükelçi, Askeri ataşe Fred Haynes’ı…

Kapıya dayanan bu Albay’la görüşmekle görevlendirir…

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Haynes kapıya gider….

Tankın namlusu, elçiliğin bahçesine kadar uzanmıştır…

Üstünde son derece sert görünümlü bir Türk Albay’ı vardır…

Haynes, kapıya yanaşınca Albay’a selam verir, kendini tanıtır…

Albay da tanktan aşağıya atlar ve sağ elini uzatır:

“Albay Alpaslan Türkeş!..”.

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ABD elçilik ataşesi, Türkeş’e:

“Bizden ne istiyorsunuz?” diye sorar…

Türkeş; etkileyici ses tonu ve düzgün bir ifadeyle:

“Askeri operasyonla görevden el çektirdiğimiz hükümet Devlet’in kasasında bir tek dolar bile bırakmamış” der ve ekler: “acil para bulunmazsa devlet işini yapamayıp, memur maaşlarını bile ödeyemeyecek duruma gelecek, müdahale parasızlık nedeniyle daha başlamadan bitecek…”.

Ve konuşmasını şöyle bağlar:

“Sabah radyodaki bildiriyi okuyan kişiyim. Dinlediyseniz NATO’ya bağlı olduğumuzu da deklare ettim…”.

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Haynes, bir kez daha sorar:

“Bizden ne istiyorsunuz?..”.

“Benimle başbakanlığa gelmenizi, oradaki kriptolu teleksten Washington ile temas kurarak acil ihtiyacımız olan 50 milyon dolarlık transferin gerçekleşmesini sağlamanızı istiyoruz…”.

Elçilik Ataşesi yüzünü ekşitir:

“Benim böyle bir şeye yetkim yok” der… “Sayın Büyükelçiyle görüşmeliyim…”.

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Haynes elçiliğe döner…

Az sonra geri geldiğinde:

“Buyurun gidelim” der…

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Haynes, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı’na teleksi iletir…

Fakat, ABD bürokrasisi için o kadar erkendir ki…

Kimseye ulaşamazlar…

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Saatler sonra hem Pentagon ve hem de Dışişleri Bakanlığı’ndan:

İstenilen paranın Türkiye’ye transferin yapılacağı bilgisi gelir…

Albay Alpaslan Türkeş, Haynes’ın boynuna sarılır…

Çocuklar gibi sevinir…

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Peki…

Müdahaleci subaylar…

Para basmak yerine…

Neden:

ABD’den borç isterler?..

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Bir başka yazıda anlatayım izninizle…

NE DEMEK İSTEDİĞİM NET…

O günün genç subayları, ekonomiyi bilmeseler de…

Ekonomiden en doğru şekilde anlayan…

Hem deneyim ve hem de bilgi sahibi akademisyen ve bürokratlarla:

Devletin durumunu paylaşmışlar…

Ne yapmaları gerektiğini danışmışlardır…

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Her ekonomist ve her Maliye/Merkez Bankası bürokratı:

“Sakın karşılıksız para basmayın, işin içinden çıkamaz yıllarca iktidarda kalmak zorunda olursunuz” demişlerdir…

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Bilmediklerini bilen:

“Biz ekonomistiz” demek pervasızlığını göstermeyen subaylar…

O nedenledir ki:

ABD’den dolar talep etmişlerdir…

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Ve söz verdikleri gibi…

Ülkeyi:

15 Ekim 1961 yılında genel seçimlere götürmüş…

Ve ülke yönetimini yıllık:

TÜFE %1.5 (Yüzde bir buçuk…).

TEFE %2.7 (Yüzde 2 nokta 7…) enflasyonla sivillere emanet etmişlerdir…

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Ne demek istediğimi anlatmayacağım…

Çünkü…

Ne demek istediğim çok net…

SANIK SİZİN CANLARIM…

Kadın, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu ileri sürerek…

Tazminat talepli:

Boşanma davası açtı…

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Koca uzun süre ilişkiyi reddetti…

Ancak bir gün avukatı geldi:

“Karınızın elinde, metresinizle uygunsuz vaziyette çekilmiş görüntüler var, inkâr boşuna” dedi…

Ve…

Adam da bunun üzerine…

Kişisel hesabından…

Aynı görüntüleri:

Yayınladı…

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Şimdi soru şu:

O görüntüleri kocanın bizzat yayınlaması…

Yasal olarak suç olmayan…

Ama…

Tazminat talepli boşanma davası açan kadının talebinin…

Yerinde görülmesini sağlayan ilişkinin yaşandığı gerçeğini:

Ortadan kaldırır mı?..

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Sanık sizin canlarım…

SUÇ ORTAKLARI…

Dünyanın hiçbir ülkesinde…

Sivil/asker bürokrat olmadan:

Totaliter bir rejim olamaz…

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Bir ülkede totaliter bir rejim varsa…

Suçlu:

O ülkenin devlet başkanı olduğu kadar:

Sivil ve asker bürokrasisidir…

AK’LAMA PARTİSİ Mİ?..

Bildiğiniz gibi…

İslamcı Vakıflara yatırılan paralarla ilgili bilgi kaynaklarından biri de:

Bizzat vakıflar…

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Ve fakat…

Faaliyet gösterdikleri on yılın sadece…

İlk sekiz yılıyla ilgili bilgi vermişler…

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Kemal Bey’in 5 dakikalık video yayınından sonra ise kendilerini:

Şöyle savunmuşlardır…

“Bu bilgileri vakıflar bizzat verdiler…”.

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Tamam da…

Neden Kemal Bey’in açıklama yapacağı tarihten çok kısa bir süre önce?..

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Hem zaten…

“Yaptığınız iş yasa dışı” diyen de yok…

Aksine:

“Çalınan minare ve kılıf” anlatılmak isteniyor…

Ve deniliyor ki:

“Aile vakfı gibi yönettiğiniz kurumlar aracılığıyla yasal yoldan kara para aklıyorsunuz…”.