ABD’de yeni destek paketi yarın açıklanacak

ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ın, ekonomiyi koronavirus kaynaklı krizden toparlanmasını sağlayacak destek paketini Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

The Washington Post’un haberine göre, seçilmiş Başkan Biden’ın yardımcıları, bu bilgiyi Kongre üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde aktardılar.

Gazetenin, konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberde, Biden’ın açıklayacağı destek paketi, Amerikalılara doğrudan 2,000 dolarlık yardımı da kapsayacak.

Biden da daha önce yaptığı açıklamalarda, ülke genelinde daha fazla ekonomik desteğe gereksinim olduğunu vurgulamış ve bu nedenle öncelikleri arasında yeni bir yardım paketinin bulunduğunu vurgulamıştı.

Biden geçen Cuma günü yaptığı açıklamada da, birkaç trilyon doları bulması beklenen yeni destek paketinin, işsizlik sigortası ödemelerinin genişletilmesini ve kent ve eyalet yönetimlerine de milyarlarca dolarlık yardım verilmesini içerdiğini duyurmuştu. (DHA)