ABD’de yeni benzinli araçların satışı yasaklanacak
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ABD’de yeni benzinli araçların satışı yasaklanacak

ABD’de Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu 2035 yılına kadar benzinle çalışan yeni araçların satışını aşamalı olarak durduracak.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu, Golden State’de benzinle çalışan yeni arabaların satışını aşamalı olarak durdurmak için oy kullandı. Bağlayıcı kararın tam etkisi, Kaliforniya’da satılan çoğu yeni araba ve kamyonun yalnızca elektrik veya hidrojenle çalışmasını gerektireceği 2035’te, 12 yıldan fazla bir süre sonra başlayacak. (AA)

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