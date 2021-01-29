ABD’de siyahilere yönelik ırkçılık, cenazelerine de yapılıyor

ABD’de bulunan Louisiana mezarlığı, sadece “beyaz kişilerin” cenazelerinin kabul edilmesi nedeniyle siyahi polis şefi yardımcısı Darrell Semien’in cenazesini kabul etmedi.

ABD’de siyahilere yönelik ırkçılık günlük hayatın yanı sıra cansız bedenlerine yönelik de yapılıyor. Louisiana’da bulunan bir mezarlık siyahi polis şefi yardımcısı Darrell Semien cenazesini “sadece beyazlar” alındığı gerekçesiyle kabul etmedi. Pazar günü hayatını kaybeden Darrell Semien’ın ailesi siyahi olduğu gerekçesi ile 55 yaşındaki Semien’ın defnedilmesini kabul etmedi.

Darrel Semien’in eşi Karla yaşadıklarını anlatarak, “Eşimin defnedilmesi için yer almak amacıyla Oaklin Springs mezarlığına gittim. Orada görevli bir kadın bana ‘mezarlığın yalnızca beyazlar için olduğunu’ söyleyerek nedeniyle satış yapmayacaklarını söyledi.

Oaklin Springs mezarlığı “beyaz insan kalıntılarının gömülme hakkı” gerekçesiyle siyahi insanların gömülmediğini doğruladı.

“Ten rengi yüzünden burada defnedilmesine izin verilmedi”

Mezarlığın Yönetim Kurulu Başkanı H Creig Vizena yaşananları öğrendiğinde şaşırdığını ve aileden özür dileyerek mezarlıkta bir yer verilebileceğini söylediğini dile getirdi. Aileye, satış yapmayan kadının 81 yaşında olduğunu aktaran Vizena, kadının görevine son verildiğini sözlerine ekledi.

Siyahi adamın kızı Shayla Semien ise yaşananlar karşısında öfkelenerek, “Babam sıradan biri değildi, harika bir insandı.

Mezarlık, yaşayanların büyük bir çoğunluğunu siyahilerin oluşturduğu Louisiana’nın Allen Parish ilçesinde bulunuyor. 15 yıldır burada polislik yaptı. Ten rengi yüzünden burada defnedilmesine izin verilmedi” ifadelerini kullandı.

Mezarlık, yaşayanların büyük bir çoğunluğunu siyahilerin oluşturduğu Louisiana’nın Allen Parish ilçesinde bulunuyor.

Öte yandan, Oaklin Springs mezarlığı yönetim kurulunun, sadece beyaz tenlilerin defnedilmesine ilişkin kararın kaldırılması için oylama yaptığı öğrenildi. (İHA)