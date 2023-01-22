ABD’de silahlı saldırı: 9 ölü

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Silahlı saldırı Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinin Monterey Park ilçesinde düzenlendi. Los Angeles Şerif Departmanından yapılan açıklamada, şüphelinin erkek olduğu belirtilirken, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ayrıca Los Angeles Şerif Departmanı Cinayet Masası dedektiflerinin de soruşturmaya destek verdiği duyuruldu.

ABD medyası, saldırının bir gece kulübünde düzenlendiğini bildirdi. Şüphelinin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. (DHA)