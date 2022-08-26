ABD’de silahlı saldırı: 4 ölü

ABD’nin Arizona eyaletinde bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1’i polis memuru, 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde bir apartmanda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer saldırganın 1’i polis memuru, 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Saldırganın daha sonra da kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden polis memurunun 43 yaşındaki Deborah Martinez-Garibay olduğu belirtilirken, polis memurunun cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülmesinin ardından olay yerinde bir onur töreni düzenledi. (İHA)