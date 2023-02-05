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ABD’de ‘rüzgar soğuğu’ rekoru kırıldı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ülkenin kuzeydoğusundaki Washington Dağında bulunan gözlem evindeki endeksin eksi 78 santigrat dereceyi gösterdiğini, bu derecenin rüzgar soğuğu rekoru olduğunu duyurdu.

NWS’nin yaptığı açıklamada, İşte bu şiddetli hava durumu. Şu anda Washington Dağında dünyadaki en kötü hava koşulları yaşanıyor denildi. Açıklamada, yerel saatle 22.00 itibarıyla en düşük hava sıcaklığının eksi 43 derece olarak ölçüldüğü, rüzgar soğuğunun eksi 78 dereceye ulaştığı belirtildi.ÜLKENİN KUZEYDOĞUSUNDA SOĞUK

HAVA DEVAM EDECEK

NWS, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde soğuk hava ve rüzgarların süreceği uyarısında bulunarak, Rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ve sert rüzgarlar, kuzeydoğuda tehlikeli soğuk rüzgarlar ve kar fırtınası koşulları oluşturmaya devam ediyor denildi. (DHA)

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