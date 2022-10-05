ABD ve Güney Kore Doğu Denizi’ne 4 füze fırlattı
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ABD ve Güney Kore Doğu Denizi’ne 4 füze fırlattı

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak, ortak tatbikatlarda Doğu Denizi’ne karadan karaya 4 füze ateşledi.

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, “İki taraf da sahte hedefleri kesin olarak vuran ve müttefikler olarak provokasyon caydırma yeteneklerini gösteren ikişer Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) füzesi fırlattı.” denildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, dün, Kuzey Kore’nin fırlattığı balistik füzenin, Japonya’nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düştüğünü bildirmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore’nin, Japonya hava sahasını aşan uzun menzilli balistik füze denemesi yapmasını kınarken ABD’nin bu denemeye cevaben Japonya ve Güney Kore ile bölgede ayrı ayrı askeri tatbikat yaptığını açıklamıştı.

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