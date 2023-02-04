ABD ile iktidar mı muhalefet mi uyumlu?

Sabah Gazetesi yazarı Burhanettin Duran’ın; “Muhalefetin Batı’ya uyumlu dış politikası” başlıklı yazısını okuduğumda yazdıklarının, bilimsel olmadığını hatta dezenformasyon yaptığını düşündüm.

Öncelikle Batı denilerek yaratılan algı ile aslında ABD emperyalizmi saklanmaktadır. Batı ayrı ABD emperyalizmi ayrı bir şey değildir.

Coğrafi olarak Batı’da yer alıp ABD karşıtı olan siyasal yapılar olduğu gibi Doğu’da yer alıp ABD emperyalizminin yanında yer alan siyasi yapılar ve ülkeler vardır.

Örnek olarak kendimizden verelim. Başımızda, ABD projesi olan BOP eşbaşkanlığını yürüten bir iktidar var.

Diğer yandan Batı diyerek Avrupa’yı genellemek de doğru değildir. Avrupa’nın içinde ABD’yi destekleyen, desteklemek zorunda kalan ve desteklemeyen ülkeler, siyasi yapılar da vardır.

Dolayısıyla Batı yerine ABD emperyalizmi demek daha doğrudur.

Gelelim iktidar medyasının Batı ile uyumlu politikası iddiasına.

En basitinden Millet İttifakı’nın önemli bileşeni Saadet Partisi’nin Kudüs ile ilgili söylediğine bakalım.

ABD ve AKP’nin Doğu Kudüs-Batı Kudüs projesine karşı Kudüs Filistin’in başkentidir diyerek emperyalizme karşı duruşu batıya uyumluluk mudur?

Kaldı ki Saadet Partisi’nin o dönemde düzenlediği mitinge CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bizzat katılarak destek vermiştir.

Diğer yandan YPG, SMO ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda muhalefet çok nettir.

Asıl iktidar Suriye’de Esad’a karşı ABD ve SMO dâhil kimlerle birlikte onu açıklasın!

Ukrayna meselesine gelince burada da bir dezenformasyon söz konusudur.

AKP, Möntro Anlaşması’nı kullanarak, taraf ülkelerin gemileri Karadeniz’e geçemez demektir. Evet Rusya’nın gemileri geçememektedir.

Diğer yandan Ukrayna’nın geçecek savaş gemilerinin olmadığını ise kimse söylememektedir.

Dolayısıyla örnekler çoğaltılabilir.

Diğer yandan muhalefetin içinden bazı kesimler ya da kişiler ABD’ye şirin gözükmek isteseler de bu mümkün değildir.

ABD tercihini; muhalefeti oluşturan siyasal İslamcı, laik, Atatürkçü, milliyetçi kesimi değil yıllar boyunca eğitip donattığı ılımlı/kullanışlı İslamcılardan yana kullanacaktır.