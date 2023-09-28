ABD gölgesinde açılan Zengezur koridoru!

AKP medyasında, Zengezur koridorunun ABD’den ve Rusya’dan bağımsız olduğu işleniyor.

Rusya’dan bağımsız olduğu doğru ancak ABD, projenin baş mimarıdır!

Diğer yandan İran’ın da ticari kaygılarla karşı olduğu ısrarla vurgulanıyor.

Evet, İran karşı ancak ticari kaygılarla değil parçalanacağını gördüğü için karşı çıkıyor.

Ermenistan’a gelince ABD’nin yanında durduğu açıkça görülüyor.

2021’de Kafkaslarda Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Afganistan ortak tatbikat yaparken İran tek başına tatbikat yaparak cevap veriyordu.

Bu tarihten sonra da ne hikmetse gencecik askerlik yaşındaki Afganlı sözde mülteciler, hızla Türiye’ye giriş yapmaya başladı!

Ermenistan’ın da ABD ile ortak tatbikatları ve Rusya’dan kopma açıklamalarına bakılırsa Zengezur projesinde herkes aynı saflarda duruyor.

Ermenistan’ın ve Azerbaycan’ın projeye dâhil edildiği dönemi hatırlatmak isterim.

Hatırlarsanız AKP, Gül döneminde Ermenistan’a, Erdoğan döneminde de Azerbaycan’a yakın durarak projeye dâhil edildiler.

2. Karabağ savaşı sonrası imzalanan anlaşmanın 9. Maddesi gereği Rusya, Zengezur koridorunun kontrolünü sağlayacağı yazsa da bir anlamı yoktur.

2024 seçimleri aşamasında, İHA ile Moskova vurulabiliyorsa Kaskaslarda Rusya’yı aramayın…

AKP medyasının dillendirdiği bir başka konuda Zengezur koridorunun BOP’un alternatifi Büyük Avrasya Projesi(BAP) olduğudur.

BAP, BOP’un alternatifi değil parçasıdır!

İkisi de ABD projesidir.

Türkiye’de Avrasyacılık ulusalcılık, Atatürkçülük zannedildiğinden tüm kesimler Zengezur koridoruna ses çıkaramamıştır.

Rusya’da Lenin önderliğinde devrim gerçekleşirken çarlığın yanında duranlar Avrasyacıdırlar.

Avrasyacılığın tarihsel sürecini merak edenler 02.10.2021 tarihli yazımıza bakabilirler. (antalyakorfez.com/makale/15574164/ibrahim-das/soci-gorusmeleri-ve-parcalanmis-suriye)

Dolayısıyla Avrasyacılık ABD karşıtlığı değildir.

Sonuç olarak Zengezur koridoru hayata geçecektir.

Bölgede ABD’ye direnmeye çalışan İran’ın parçalanması hızlanacaktır.

İran’ın kuzeyinden Azerileri, batısından Kürtleri etnik temelde parçalanmaya teşvik edilecek koridor yaratılmıştır.