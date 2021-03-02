Price, İdlib’de şehit düşen 33 Türk askerini andı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı paylaşımla geçtiğimiz yıl İdlib’deki saldırı sonucu hayatını kaybeden 33 Türk askerini anarak Türkiye’ye dayanışma mesajı gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan geçtiğimiz yıl İdlib’de hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden 33 Türk askeri için anma mesajı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce İdlib’deki masum Suriyeli sivilleri, Esad rejiminin ve onun Rus ve İranlı destekçilerinin zulmüne karşı koruyan 33 Türk askeri hayatını kaybetti. Onların fedakarlıklarını hatırlamakta ve onurlandırmakta NATO müttefikimiz Türkiye’yi yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)