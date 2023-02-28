ABD Deniz Kuvvetleri gemisi, Mersin Limanı’na gelecek

ABD Deniz Kuvvetleri’nin USS Hershel Williams insani yardım ve destek gemisinin, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na (USAID) ait insani yardım malzemelerini getirmek üzere bugün Mersin Limanı’na ulaşacağı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın insani yardım malzemelerini taşıyan ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait USS Hershel Williams insani yardım ve destek gemisi, 28 Şubat sabah saatlerinde Mersin Limanı’na ulaşacak.

Deprem nedeniyle Türkiye tarafından yapılan uluslararası çağrı temelinde ve ilgili makamlarla eşgüdüm içerisinde ABD tarafından bahse konu gemiyle gönderilen insani yardımlar, Türk kurumlarınca limanda teslim alınacak ve ihtiyaca göre depremzedelerin kullanımına sunulacak.

(DHA)