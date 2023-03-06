ABD Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı
Haberler Gündem

ABD Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’den, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istendi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, Milley’in, 4 Mart’ta, Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Flake’den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

Milley’in ziyareti

Milley, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

AA muhabirine konuşan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, “General Milley, (ABD’li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi.” açıklamasında bulunmuştu. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Galeria Sitesi’nin hasarlı bloku yıkım sırasında çöktü! O anlar kamerada

Galeria Sitesi’nin hasarlı bloku yıkım sırasında çöktü! O anlar kamerada

Elbistan’da 4 büyüklüğünde deprem

Elbistan’da 4 büyüklüğünde deprem

Marmaris’te kaçak yapılaşma ile mücadele sürüyor

Marmaris’te kaçak yapılaşma ile mücadele sürüyor

ABD Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı
Gündem