ABD Başkanı Biden’ın eşinin Kovid-19 testi ‘pozitif’ çıktı
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ABD Başkanı Biden’ın eşinin Kovid-19 testi ‘pozitif’ çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Kovid-19 testinin “pozitif” çıktığı, Biden’ın testinin ise “negatif” olduğu bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, Jill Biden’ın Kovid-19 testinin “pozitif” sonuç verdiğini belirtti.

Başkan Biden’ın test sonucunun ise “negatif” olduğunu aktaran Jean-Pierre, “Başkan, düzenli aralıklarla test olacak ve belirtiler için izlenecek.” ifadesini kullandı.

Joe Biden, 21 Temmuz 2022’de Kovid-19’a yakalanmıştı. (AA)

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