ABD Başkan Yardımcısı Pence: Şiddet asla kazanmaz; özgürlük kazanır

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Burada meydana gelen şiddeti mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu kutsal salonlarda, can kaybının yanı sıra bugün kongremizi (Capitol) savunanların uğradığı yaraların da acısını çekiyoruz dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD Kongre binasına zorla giren göstericilere ve yaşanan olaylara dair sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Bugün ABD Capitol tarihinde karanlık bir gündü, ancak ABD Capitol polisinin, federal eyaletin ve yerel güvenlik güçlerinin hızlı çabaları sayesinde şiddet bastırıldı.

Kongre Binası güvende ve çalışmalar devam ediyor. Bu tarihi yeri savunmak için görevlerinde kalan kadın ve erkeklere her zaman minnettar olacağız. Bugün, Kongre binamızda çıkan olaylara neden olan kişilere; siz kazanmadınız, şiddet asla kazanmaz özgürlük kazanır dedi. Pence mesajını Hadi işe geri dönelim sözleriyle bitirdi.

Pence ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda güvenlik güçlerine teşekkür etti. Pence, Capitol Hill polis memurlarına ve tüm emniyet teşkilatı görevlisine bugün bizi güvende tuttukları için teşekkür ederiz. Hizmetiniz sayesinde Capitol güvenli hale getirildi ve gerçekten minnettarız dedi.

NELER OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’yı Kurtar adlı mitingine başkent Washington DCde başladı. Trump, seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz ifadelerini kullandı.

PENCE DOĞRU OLANI YAPARSA SEÇİMİ KAZANIRIZ

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in doğru olanı yapması halinde seçimi kazanacaklarını ifade ederek, Umarım Mike doğru olanı yapacaktır. Umarım öyledir, umarım. Çünkü Mike Pence doğru şeyi yaparsa seçimi kazanırız. Başkan Yardımcısı Pence’in yapması gereken tek şey, belgeyi yeniden onaylamak için eyaletlere geri göndermek ve biz başkan olacağız ve sizler en mutlu insanlar olacaksınız dedi.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERİ SUÇLAMIŞTI

Trump, konuşmasında Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlara göz yumduğunu belirterek, Bunlardan çok var. Harika olanları da var ama bir sürü zayıf olan var. Demokratlar sınırları açarken, orduyu yıkarken ve Amerika’yı sonlandırırken görmezden geldiler. Mücadele etmeyenleri ön planda tutmalıyız. Onların kim olduğunu size söyleyeceğiz dedi.

PENCETEN TRUMPIN ÇAĞRISINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği Amerika’yı Kurtar adlı mitingde Başkan Yardımcısı Mike Pencee çağrıda bulunmasının ardından Penceten yanıt geldi. Başkan Yardımcısı Pence, Anayasayı desteklemeye ve savunmaya yönelik ettiğim yemin, beni hangi Seçiciler Kurulu oyunun sayılıp sayılmayacağına karar vermek için tek taraflı yetki iddia etmekten alıkoyuyor dedi. Pence, Seçiciler Kurulunda oylara itiraz etme gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayarak, ABD tarihinde hiçbir başkan yardımcısı böyle bir hak iddiasında bulunmadı ifadelerini kullandı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ ABD KONGRESİNE ZORLA GİRDİ

ABDde Başkan Trump destekçileri, ABD Başkanı seçilen Joe Biden’ı onaylayacak olan seçiciler kulunun toplandığı ABD Kongresine zorla girdi. Kongrede Seçim Kurulunun onay süreci toplantısına ara verildi. Görüntülerde, Trump destekçileri olduğu belirtilen kişilerin “Make America Great Again (Amerika’yı Yeniden Harika Yap)” şapkaları taktığı görülmüştü.

NANCY PELOSİNİN OFİSİNE GİRDİLER

Kongre binasına giren göstericilerin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosinin ofisine girdikleri ifade edilmiş ve göstericilerin, bilgisayarını kapatmayı unutan Pelosi’nin maillerini okuduğu belirtilmişti.

TRUMP GÖSTERİCİLERE “BARIŞÇIL KALIN” ÇAĞRISI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, protestocuların kongre binasına giriş yapmasının ardından sosyal medya hesabından, Barışçıl kalın çağrısında bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lütfen Capitol polisi ve emniyet teşkilatımıza destek verin onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Barışçıl kalın dedi.

Trump ayrıca, sosyal medya hesabından kongre binasına giriş yapan göstericilere seslenerek, ABD Kongresindeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Unutmayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanuna oradaki insanlara saygı gösterin. Teşekkür ederim dedi.

TRUMP: MIKE PENCE, YAPILMASI GEREKENİ YAPACAK CESARETE SAHİP DEĞİL

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çağrısına Öyle bir yetkim yok ifadeleriyle yanıt veren Pencee yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Mike Pence, ülkemizi ve anayasamızı korumak için yapılması gerekeni yapacak cesarete sahip değildi. ABD gerçeği istiyor!”

ABDNİN BAŞKENTİ WASHİNGTONDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

ABD’nin başkenti Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinin ABD Kongresine zorla girmesinin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser, yerel saatle 18.00dan 06.00a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bu bir darbe teşebbüsü” ifadesini kullandı.

PENCETEN KONGRE BİNASINI TERK EDİN ÇAĞRISI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, sosyal medya hesabından ABD Kongre binasına giren göstericilere, İlgili herkes binayı derhal terk etmelidir dedi.

ABDDE ULUSAL MUHAFIZLAR, KONGRE BİNASINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

ABD’de Başkan Donald Trump destekçilerinin kongre binasına zorla girmesi sonucu, Washington’ın ek 200 Ulusal Muhafız talep ettiği duyuruldu. ABD’de Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, başkent Washington DC’de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için Ulusal Muhafızların yola çıktığı belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma servisleriyle birlikte yola çıktı dedi.

JOE BIDEN ULUSA SESLENDİ

ABD başkanı seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasına zorla girmesinin ardından ulusa seslendi. Biden, Demokrasimiz, modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemeyen, benzeri görülmemiş bir saldırı altında dedi.

TRUMPA ÇAĞRIDA BULUNDU

Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak Bu kuşatmayı durdur. Bu hukuka saldırıdır. Kongre Binası’ndaki kaos sahneleri gerçek Amerika’yı yansıtmıyor, kim olduğumuzu temsil etmiyor. Başkan Trump’ı şimdi ulusal televizyona çıkmaya, yeminini yerine getirmeye ve anayasayı savunmaya ve bu kuşatmanın sona ermesini talep etmeye çağırıyorum. Bu bir protesto değil. Ayaklanma. Dünya izliyor dedi.

ABD BAŞKANI TRUMP: EVE DÖNMELİSİNİZ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresine zorla giren destekçilerine seslendi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Acınızı anlıyorum. İncindiğinizi biliyorum. Bizden çalınan bir seçim oldu. Heyecanlı bir seçimdi, bunu herkes biliyor, özellikle karşı taraf için. Ancak artık eve dönmelisiniz. Barışa, adalete ve düzene sahip olmalıyız. Kolluk kuvvetlerimize saygı göstermeliyiz. Kimsenin incinmesini istemiyoruz.

Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Hepimizden alıp götürebilecekleri olan bir dönem hiç olmadı. Bu hileli bir seçim. Bu insanların ellerine koz veremeyiz. Barışçıl olmalıyız. Bu yüzden eve dönün. Sizi seviyoruz, sizler özelsiniz. Neler olduğunu görüyorsunuz. Başkalarına nasıl davranıldığını görüyorsunuz. O kadar kötü ki nasıl hissettiğinizi biliyorum. Ama eve gidin, huzur içinde eve gidin. (DHA)