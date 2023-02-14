ABB’den deprem bölgesine ilaçlama ekibi
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ABB’den deprem bölgesine ilaçlama ekibi

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Deprem bölgelerinde ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin sebep olduğu salgın tehdidinin önüne geçmek için 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personelimiz yola çıktı. Dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından, bölgede salgın tehdidinin önüne geçmek için 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personelinin yola çıktığını duyurdu.

Yavaş’ın bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Deprem bölgelerinde ortaya çıkan haşere ve kemirgenlerin sebep olduğu salgın tehdidinin önüne geçmek için 10 araç ve 20 uzman ilaçlama personelimiz yola çıktı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığımız ve BelPLAS ortaklığında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştireceğiz.” (ANKA)

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