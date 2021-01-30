AB, Kilis’e “kaçak inşaat” dikmiş!..

Elektronik postamıza her gün yüzlerce haber metni gelir. Onlardan biri dün çok ilgimi çekti. Başlığı şöyleydi;

“AB Büyükelçisi’nin Yeni Kilis Devlet Hastanesi İnşaatı Gezisi”

Konuyu bilmediğimden “Ne işi olur acaba AB elçisinin inşaatı devam eden bir hastanede hem de Kilis’te” dedim kendi kendime… Görsellerle birlikte yazılı basın açıklaması göndermişler. Hepsini dikkatle inceledim. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Kilis’te yapımı devam eden devlet hastanesinin inşaat sahasını ziyaret etmiş. Büyükelçi’ye saha ziyaretinde, Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Proje Yöneticisi Helin Ruf-Uçar da eşlik etmişler. Kilis ziyareti sırasında, AB Büyükelçi Meyer-Landrut, İlk Yardım ve Kovid-19 Korunma Kitleri’nin dağıtımını da başlatmış…

İçim sızladı!..

Dünya alemin kıskandığı Türkiye’de bu nasıl olur?… Taa, Amerika’ya, İngiltere’ye yardım olsun diye beleş maske ve sağlık ekipmanları gönderen Türkiye’de bu olacak iş mi?.. Şaka gibiydi!.. Üstelik dahası da vardı… Basın açıklamasından;

Kilis’te yapımı devam eden ve 2021 yılı içerisinde hizmete girecek olan hastane, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı (FRİT) kapsamında finanse ediliyor. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB) tarafından yönetilen proje, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanıyor. 337 yatak kapasitesi ve ileri teknoloji sağlık ekipmanıyla hizmet verecek olan 21 polikliniği ile hastane, bölgenin sağlık ihtiyaçlarını Kilis halkı ve Suriyeli mülteciler için karşılayacak.

Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada “Pandemi, bize bir kez daha sağlığın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Avrupa Birliği bu nedenle sağlık sektöründe birçok projeyi destekliyor. En gelişmiş teknolojiyle donatılan yeni Kilis devlet hastanesi, 300’den fazla yatak kapasitesi, modern sağlık ekipmanıyla donatılan ameliyathaneleri ve klinikleriyle, Kilis halkına hizmet edecek. Ekim 2021’de hizmete girecek olan bu yeni hastaneyle Kilis’teki sağlık hizmetleri çok daha güçlenmiş olacak. Ayrıca, proje kapsamında dağıtımları yapılan ilk yardım çantalarının ve Kovid-19 koruma setlerinin, Kilis halkının temel korunma ve ailelerinin korumasına destek vereceğine inanıyorum” dedi.

Kilis İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık “Suriyeli nüfusun Kilis nüfusunu geçtiği ilimizde, sağlık hizmetleri eşit olarak verilmekte; Türk vatandaşlarımızın faydalandığı tüm sağlık hizmetlerinden Suriyeli mülteciler de faydalanmaktadır” diye belirtti.

Büyükelçinin makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Servet Ramazan “Vatandaşlarımızın yeni açılacak olan Kilis Devlet Hastanesi’ne rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaları amacıyla Kilis Belediyesi olarak gece gündüz demeden yeni hastanenin yol yapım, alt-yapı, çevre düzenlemesi çalışmalarına devam ediyoruz” dedi.

★★★

Basın bülteninde proje hakkında teknik bilgilere de yer verilmiş;

“Avrupa Birliği, Suriyeli mültecilerin gelmesiyle nüfusu ikiye katlanan Kilis’te bu ciddi nüfus artışından kaynaklanan sağlık hizmetleri üzerindeki yükü hafifletmek için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile çalışmalar yürütmektedir. İnşaatı devam eden yeni devlet hastanesinin finansmanı, yöre halkına ve Suriyeli mültecilere yüksek kaliteli sağlık hizmetleri sunulmasına destek verecektir.

AB, bu hastane projesi için Avrupa Birliği Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) yoluyla 50 milyon Euro finansman sağlamaktadır. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), proje kapsamında AB fonunu yönetmekte ve hastane inşaatı ve teçhizatın denetimden sorumludur.

Hastanenin projesinin uygulaması ise Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ekim 2021’de hasta kabulüne başlaması planlanan hastane, 19 blokta yer alan 21 polikliniği ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziyle günde 3000’den fazla kişiye hizmet edecektir.”

★★★

“Ee, ne güzel işte… Kilis’e ne güzel bir hizmet gidiyor. Ne var bunda?” demeyin…

AB’ye sürekli eyt üyt edilen ve Suriyeli mülteciler için 60 milyar dolar harcanan ülkemde bana bu iş birazcık tuhaf geldi!.. Üstelik sürekli hava basılan ve milyonlarca liraya mal olan şehir hastanelerini yapan muhteşem iktidar, elin 50 milyon Euro’suna mı muhtaç kalmıştı?..

Kilis’teki dostlarımı aradım. Bir dokundum bin ah işittim. Meğer ne dolaplar dönüyormuş!.. Dostlarım bana, “Sen iyisi mi bizim Hurşit Çetin’i ara” dediler. Telefon numarasını da verdiler. Hurşit Çetin; esnaf, aynı zamanda CHP eski Kilis il başkanı. Hiç vakit geçirmeden Hurşit Çetin’i aradım. Telefonda sorduğum sorulara verdiği ilk yanıt “Şu anda başka bir yerde olduğum için yanımda dosyalar ve belgeler yok. Yoksa size hemen gönderirdim“ oldu. Hurşit Çetin, hastane inşaatı, tarım arazisine, kaçak olarak yapıldığı iddiası ile mahkemeye yürütmeyi durdurma davası açmış. Mahkeme yürütmeyi durdurmuş ama yüksek yerlerden devreye girilince karar 24 saat içinde iptal edilmiş. Hurşit Çetin’in iddiaları şöyle;

“ÇED raporu yok… İmar planı yok… Zemin etüd raporu sahte… Hastane dere yatağına ve tarım arazilerinin üzerine yapılıyor… Yol yok, kanalizasyon yok, alt yapı yok… Hastane atıkları Akpınar deresine akıtılacak… O dereden sulanan tarım arazilerinde yetişen meyve sebzeyi yiyeceğiz, hepimiz zehirleneceğiz. Kilis’e kaçak hastane inşa ediyorlar… Mahkemeye sahte deliller sunuluyor… Başka bir yere daha hastane yapılmasın diye, iç yazışmalarda hastane odalarını ve teknik kapasitesini olduğundan fazla gösteriyorlar.”

Hurşit Güneş, makinalı tüfek gibi iddialarını sıralarken, Gaziantep 3’ncü İdare Mahkemesi’nde devam eden dava hakkında akıllara durgunluk veren bir şey daha söyledi;

“Dava açma ehliyetimi sorguluyorlar… Mahkemeye T.C. vatandaşı olduğumu ispatlamak için T.C. kimlik numaramı, ikametgah belgemi gönderdim.”

AB fonu ile Kilis’e kaçak hastane!.. Onca iddia sıralayan Hurşit Çetin’e “Bu kadar da olur mu?.. Dediklerin doğruysa neden göz yumuluyor böyle bir rezalete. Kimin ne çıkarı olabilir ki” diye sordum. Kilisli esnaf öfke patlaması yaşadı;

“Ahmet bey, bu geniş inşaatın bir bölümü vakıf arazisi. Geçen, bu tarım arazilerini işleten bazı çiftçilere yazı gitmiş, ‘Sözleşmelerinizi uzatmıyoruz. Boşaltın’ diye. Ben de örnekleri var. FETÖ’cülere verilen yerlere AKP’liler çökecek.”

Yenilir yutulur cinsten değil bu iddialar!..

★★★

Ulu Tanrı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.