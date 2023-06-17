A Milli Takım, Letonya karşısında tarihi geri dönüşe imza attı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında deplasmanda Letonya’yı 3-2 mağlup eden Türkiye , grup liderliğine yükseldi.

Skonto Stadı’nda oynanan mücadelede ay yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci attı.

Türkiye bu galibiyetle puanını 6’ya yükseltti ve grup liderliğine yükseldi. Grupta bir maçı eksik Hırvatistan 4 puanla ikinci sırada, sahasında Ermenistan’a 4-2 mağlup olan Galler ise 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

Ay yıldızı ekip gruptaki dördüncü maçını 19 Haziran Pazartesi günü Samsun’da Galler ile oynayacak.

Abdülkerim Bardakcı ilk maçında ilk golünü attı

A Milli Futbol Takımı formasıyla ilk maçına Letonya karşısında çıkan Abdülkerim Bardakcı, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Abdülkerim, karşılaşmanın 22. dakikasında attığı golle milli takımı 1-0 öne geçiren golü ağlara yolladı.

Türkiye , Letonya’yı son 2 maçta yendi

A Milli Futbol Takımı, Letonya ile oynadığı son iki maçı da kazanmayı başardı.

Letonya ile son iki maçını deplasmanda oynayan ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmalardan galip ayrılmayı bildi.

Milli Takım, Letonya ile yaptığı 7’si resmi, 2’si özel 9 maç sonunda ise toplam 3. galibiyetini elde etti.