A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! 4 sürpriz isim ilk kez forma giyecek!

A Milli Futbol Takımının, İskoçya ve Çekya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı. Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç, ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrıldı.

A Milli Futbol Takımının 16 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır’da İskoçya ve 19 Kasım Cumartesi günü Çekya ile Gaziantep’te oynayacağı özel maçların aday kadrosu belirlendi. A Milli Futbol Takımının aday kadrosunda yer alan futbolcular şu şekilde:

KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

DEFANS: Onur Bulut, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA-FORVET: Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Deniz Türüç, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Bozok

(DHA)