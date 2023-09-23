A Milli Futbol Takımı’nın 47. teknik direktörü Vincenzo Montella

A Milli Futbol Takımı’nda Stefan Kuntz’un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların tarihindeki 47. teknik direktörü olacak.

Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım’ı 3 yıllığına İtalyan teknik adam Montella’ya emanet etti.

Kariyerinin büyük bölümünü İtalya 1. Futbol Ligi’nde (Serie A) geçiren Montella; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan ile İspanya’da Sevilla’yı çalıştırdı.

Son olarak Adana Demirspor’da iki sezon görev yapan Montella, kariyerinde ilk kez bir milli takımı çalıştıracak.

21. yabancı teknik adam

Türkiye, 100 yıllık tarihinde oynadığı 618 maçta 26’sı Türk, 20’si yabancı toplam 46 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı.

Montella, milli takımın başındaki 21. yabancı teknik direktör unvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım’da Türk çalıştırıcıların yanı sıra 4 Macar, 3’er İngiliz, İtalyan ve Yugoslav, 2’şer Rumen ve Alman, birer de İskoç, İrlandalı ve Hollandalı teknik adam görev aldı.

Milli takımdaki dördüncü İtalyan

Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı’nda görev yapan dördüncü İtalyan teknik adam olacak.

Montella, vatandaşları Sandro Puppo, Giovanni Varglien ve Leandro Remondini’nin ardından ay-yıldızlı ekipte görev alacak dördüncü İtalyan çalıştırıcı olarak kayıtlara geçti.

Ay-yıldızlı ekipte 4 farklı dönemde görev yapan Sandro Pupo, Türkiye’yi çalıştıran ilk İtalyan teknik direktör oldu. Pupo, 1952-1954, 1960-1962, 1964-1965 ve 1965-1966 yıllarında milli takım ile toplam 30 maça çıktı, ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu maçlarda 34 gol atarken milliler, kalesinde 58 gol gördü.

Milli takımda 1955-1956 yıllarında görev yapan Giovanni Varglien ise yalnızca 5 maçta görev aldı. Varglien yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi alan ay-yıldızlılar, 8 gol atıp, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Türk Milli Takımı’nı çalıştıran üçüncü İtalyan teknik direktör olan Leandro Remondini 1958-1959 yılları arasında görev yapıp, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 6 gol atan milliler, 5 gol yedi.

Montella, 57 yıl sonra milli takımı çalıştıran ilk İtalyan teknik direktör olacak. A Milli Takım’ı son çalıştıran İtalyan teknik adam, 1966’da görev yapan Sandro Puppo olmuştu.

Rekorlar Fatih Terim’de

A Milli Futbol Takımı, 100 yıllık tarihinde en çok maça Fatih Terim döneminde çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde toplam 135 müsabaka oynandı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim’in teknik adamlığı döneminde aldı. Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70’ini kazandı.

Bir maçlık teknik adamlar

Milli takım tarihinde sadece bir maç görev yapan teknik adamlar da bulunuyor.

Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece birer milli müsabakada ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı.

“Muhteşem 3’lü”

A Milli Futbol Takımı’nda görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.

Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008’de de yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000’de çeyrek final oynadı.

Bayrağı Denizli’den devralan Şenol Güneş ise milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası’ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

Güneş, milli takımda 2,5 yıl süren ikinci dönemine ise iyi başlamasına rağmen EURO 2020’de ve sonrasında 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde istenilen sonuçların alınamaması üzerine görevinden ayrıldı. Güneş yönetiminde EURO 2020’de tüm maçlarını kaybederek futbolseverlere büyük hayal kırıklığı yaşatan milliler, ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadığı maçlarda da bekleneni veremedi.

A Milli Takım teknik direktörleri

A Milli Futbol Takımı’nda görev yapan teknik adamlar şöyle:

Teknik direktör Dönem O G B M A Y Ali Sami Yen 1923 1 0 1 0 2 2 Billy Hunter (İskoç) 1924-1926 12 5 0 7 21 29 Bela Toth (Macar) 1927-1932 8 2 1 5 14 24 Fred Pagnam (İngiliz) 1932 2 0 0 2 3 7 James Elliot Donnelly (İrlanda) 1936-1937 3 0 1 2 4 10 Ignace Molnar (Macar) 1948/1960 3 2 0 1 7 4 Ulvi Yenal 1948 2 1 0 1 5 3 Peter Molloy (İngiliz) 1948-1949/1950 6 3 0 3 16 14 Cihat Arman 1949/1956/1964/1970-1971 12 3 4 5 19 23 Jimmy McCormick (İngiliz) 1950-1951 2 1 0 1 4 5 Rebii Erkal 1951 3 2 0 1 3 3 Sadri Usuoğlu 1952 2 0 1 1 1 5 Sandro Puppo (İtalyan) 1952-1954/1960-1962/1964-1965/1965-1966 30 9 5 16 34 58 Gündüz Kılıç 1954 1 0 0 1 1 5 Zarko Mihajlovic (Yugoslav) 1955 2 0 2 0 1 1 Giovanni Varglien (İtalyan) 1955-1956 5 2 0 3 8 9 Laszlo Szekelly (Macar) 1957 4 2 1 1 6 4 Leandro Remondini (İtalyan) 1958-1959 6 3 2 1 6 5 Şeref Görkey 1962 1 1 0 0 3 0 Ljubisa Spajic (Yugoslav) 1962 4 1 2 1 3 7 Bülent Eken 1963 4 0 2 2 0 4 Doğan Andaç 1965/1976 3 1 2 0 4 2 Adnan Süvari 1966-1969 16 4 4 8 14 31 Şükrü Gülesin 1969 1 1 0 0 2 1 Abdullah Gegic (Yugoslav) 1969 6 3 0 3 13 11 Nicolae Petrescu (Rumen) 1971 1 1 0 0 1 0 Coşkun Özarı 1972-1976/1982-1984/1985-1986 54 14 16 24 56 93 Metin Türel 1977-1978 13 2 1 10 11 22 Sabri Kiraz 1978-1980 12 5 1 6 13 15 Özkan Sümer 1980-1981 2 0 0 2 0 3 Fethi Demircan 1981 4 0 0 4 0 12 Candan Tarhan 1984 5 1 1 3 3 13 Yılmaz Gökdel 1984-1985 3 1 1 1 1 3 Kalman Mezsöly (Macar) 1985 2 0 1 1 0 2 Mustafa Denizli 1987/1996-2000 37 12 10 15 51 54 Tınaz Tırpan 1988-1989 11 5 1 5 16 12 Sepp Piontek (Alman) 1990-1993 27 4 8 15 22 50 Fatih Terim 1990/1993-1996/2005-2009/2013-2017 135 70 33 32 205 139 Şenol Güneş 2000-2004/2019-2021 82 38 23 21 127 90 Ünal Karaman 2004 1 0 1 0 2 2 Ersun Yanal 2004-2005 15 8 4 3 29 14 Oğuz Çetin 2010 4 3 0 1 7 3 Guus Hiddink (Hollandalı) 2010-2011 16 7 4 5 18 15 Abdullah Avcı 2011-2013 18 6 4 8 26 26 Mircea Lucescu (Rumen) 2017-2019 17 4 6 7 17 25 Stefan Kuntz (Alman) 2021-2023 20 12 3 5 46 26

(AA)