A Milli Futbol Takımı, Galler’i mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler’i 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih’in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham’ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

17. dakikada Galler’in ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu James kullandı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

40. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye’nin atağında Ferdi Kadıoğlu’na müdahale eden Morrell’e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik’in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder’in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Galler gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ramsey, Melih’in müdahalesi ile ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Bu pozisyonda kazanılan serbest atışı Wilson kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda topu kaleci Mert Günok, parmakları ile çeldi.

64. dakikada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Arda Güler’in pasında Ferdi Kadığlu’nun ceza sahasına ortasında top Ramsey’in eline çarptı. Hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı penaltı atışında topu uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Cengiz Ünder’in pasında Ferdi Kadıoğlu’nun çaprazdan sert şutunda topu kaleci Ward, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Umut Nayir’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. Hakem Fabio Maresca, Umut Nayir’in topu eli ile önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada Türkiye, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz’ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

80. dakikada Arda Güler farkı 2’ye çıkardı. Orkun Kökçü’nün pasında Arda Güler, ceza sahasının dışından vurdu. Top kaleci Ward’ın parmakları arasında ağlara gitti. 2-0

Karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.

Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9’a çıkartarak D Grubu’nda liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık” dedi.

Bakan Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye-Galler maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milllileri 2-0’lık galibiyetten ötürü kutlayan Bakan Bak, “Avrupa Şampiyonası yolunda önemli bir galibiyet aldık. Samsun’da seyircimizin önünde güzel bir galibiyet elde etti A Milli Takımı’mız. Penaltı kaçırdık. 2 golümüz de VAR tarafını iptal edildi ama bırakmadılar arkadaşlarımız. İyi mücadele ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte de A Milli Takımı’mıza başarılar diliyoruz.” dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli oyuncuları arayarak tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise galibiyet Türk milletine armağan ederek, şunları kaydetti.

“Samsun’a lider olarak geldik, lider olarak dönüyoruz. Ben, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Samsun halkına çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimize, sayın vekillerimize, Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, stadı bize hazır hale getirdiler. Gerçekten çok güzel bir stat. Ambiyans çok güzeldi. Bütün taraftarlarımızın elinde Türk bayrakları. Galler’den gelen 1300 tane taraftar vardı, onlara da çok güzel ev sahipliği yaptık. Galler galibiyetiyle liderliğimizin devam ettiriyoruz. İnşallah bundan sonra Adana’da Ermenistan ile oynayacağız. O maçı da yenersek liderliğimizi yine devam ettiririz. Avrupa Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Bakanımızın bahsettiği gibi biraz şanssız başladık. 2 tane golümüz sayılmadı. Penaltıyı maalesef kaçırdık ama sonu güzel oldu. Allah’a çok şükür. İnşallah Allah’ın izniyle bundan sonra da en güzel bir şekilde Avrupa Şampiyonası’na gitmek için emin adımlarla ilerleyeceğiz.” (AA)