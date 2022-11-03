A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda Belçika ve Sırbistan ile oynayacağı müsabakaların 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 11 Kasım Cuma günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda Belçika ve 14 Kasım Pazartesi günü de deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, 5 Kasım Cumartesi günü İstanbul’da toplanarak Sinan Erdem Spor Salonunda çalışmalarına başlayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın aday kadrosu şu isimlerden oluştu:

“A. Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş JK Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, J. Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scott Jordan Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor) Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (FC Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Skopje)” (DHA)