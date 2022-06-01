9 yaşındaki kız, saklambaç oynarken dağ aslanı saldırısına uğradı

ABD’nin Washington eyaletinde 9 yaşındaki küçük kız, kamp yapılan yerde arkadaşlarıyla saklambaç oynarken 28 Mayıs günü dağ aslanı olarak bilinen bir pumanın saldırısına uğradı. Yüzü dahil olmak üzere vücudunun üst tarafından feci şekilde yaralanan küçük kız, saldırıdan şans eseri sağ kurtuldu.

Washington eyaletindeki Stevens Bölgesinde 28 Mayıs Cumartesi günü kilise kampında arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki Lily A. Kryzhanivskyyye, bir dağ aslanı saldırdı. Saldırı sırasında yüzü ve vücudunun üst kısmından ağır yaralanan küçük kız, hızlı müdahaleyle hastaneye kaldırıldı. Eyalet vahşi yaşam yetkilileri, tüm vücuduna ve özellikle yüzüne yüzlerce dikiş atılan küçük kızın şans eseri ve hızlı müdahale sayesinde kurtulduğunu belirtti.

‘ÖLÜ NUMARASI YAPMAYIN’

Yetkililer, saldıran dağ aslanının genç bir erkek olduğunu ve yapılan testlerde kuduz olmadığını belirtti. Dağ aslanı olay yerinde öldürüldü. Yetkililer, kampçıları uyararak dağ aslanı ile karşılaşıldığında asla kaçılmaması gerektiğini belirterek; göz teması kurup yavaş bir şekilde geri geri yürünmesini istedi.

Uyarı açıklamasında Hayvan size yaklaşırsa, mümkün olduğunca cüsseli görünmeye çalışın. Bir kayanın üzerinde durun ve ellerinizi başınızın üzerine koyun. İddialı olun ve bağırın, ona taş veya başka nesneler atın. Saldırırsa, savaşın, pumalara (dağ aslanı) ölü numarası yapmayın ifadeleri kullanıldı.

(DHA)