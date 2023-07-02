9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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9 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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