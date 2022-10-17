9 ayda 8,6 milyon dolarlık deniz salyangozu ihracı

Türkiye’den Ocak-Eylül 2022 döneminde 7 ülkeye yapılan deniz salyangozu ihracatından 8 milyon 627 bin 20 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Türkiye’den 9 ayda 1136 ton deniz salyangozu ihraç edildi. Söz konusu dış satımdan 8 milyon 627 bin 20 dolar kazanç sağlandı.

Güney Kore, İspanya, Çin, Japonya, Tayvan, ABD ve İtalya, Türkiye’den deniz salyangozu satın alan ülkeler oldu.

Güney Kore’ye 5 milyon 16 bin 479, İspanya’ya 1 milyon 347 bin 386, Çin’e 860 bin 690, Japonya’ya 656 bin 562, Tayvan’a 546 bin 652, ABD’ye 152 bin 270 ve İtalya’ya 46 bin 981 dolarlık ihracat yapıldı.

Karadeniz’den 9 ayda 5 ülkeye (Güney Kore, Çin, Tayvan, Japonya ve ABD) 5 milyon 712 bin 218 dolarlık deniz salyangozu ihraç edildi, böylelikle Türkiye’nin ihracatının değer bazında yaklaşık yüzde 66’sı Karadeniz’den gerçekleştirilmiş oldu. (AA)