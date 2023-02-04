81 il valiliğine ‘ikinci yarıyıl’ genelgesi

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine, ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri’ genelgesi gönderilerek eğitim kurumları çevrelerinde trafik kazası ve asayiş olaylarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı yazılı açıklamaya göre, genelgede 6 Şubat’ta başlayacak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim ikinci döneminin huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi, çocukların ve gençlerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzlukların engellenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasının önemli olduğu kaydedildi. Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarında karşılaşılan sorunlar çözülecek, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak. Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak. Okul servis araçlarına yönelik denetimlerin eğitim kurumlarının açılış tarihleri esas alınarak hafta boyunca kesintisiz yapılacak ve eğitim-öğretim yılı süresince planlı denetimlere devam edilecek.

İLAVE EKİP VE PERSONEL GÖREVLENDİRİLECEK

Ayrıca okul idareleri ile irtibat kurularak okul giriş ve çıkış saatlerinde, okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması için ekip/personel görevlendirilecek. Sürücülerin, yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde ‘önce yaya’ görsellerinin çizdirilmesi tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.

‘Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ kampanyasının okul çevrelerinde etkin yürütülmesine devam edilecek. Mobil Trafik Eğitim TIR’ı ile okullarda verilecek eğitimler il milli eğitim müdürlükleri ile koordine edilerek önceden planlanacak ve çocuk trafik eğitim parklarının modernize edilmesi ve park bulunmayan illerde trafik eğitim parklarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecek. Okul, hastane, alışveriş merkezi gibi yayaların yoğun olduğu ya da trafik akımının yayalara risk oluşturduğu yerlerde ve bu yerlerin çevresindeki cadde, sokak ve güzergahlarda azami hız sınırının saatte 30 kilometre hıza düşürülmesi çalışmaları sürdürülecek. Öncelik dereceli okullarda güvenlik tedbirleri artırılacak, okul çevrelerindeki metruk binaların yıkımına devam edilecek.

Öncelik dereceli okullar başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullarda kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegrasyonu tamamlanacak. Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele ve diğer konularla ilgili olarak eğitim öğretim dönemi öncesinde her ilde valilerin başkanlığında diğer paydaşların katılımıyla hazırlık toplantısı düzenlenecek. Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün gibi maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okullar çevresinde bar, kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe kamuya açık alanlarda çocuk, narkotim, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimleri yapılacak.

(DHA)