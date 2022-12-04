80 İçişleri uzman yardımcısı alınacak
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80 İçişleri uzman yardımcısı alınacak

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 80 İçişleri Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 25 Ocak – 03 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın internet sitesindeki (www.icisleri.gov.tr) “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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80 İçişleri uzman yardımcısı alınacak
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