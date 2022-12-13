8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından kurtardı: O anlar kamerada

Aksaray’da çiftçi Üçler Demirel (35), boğanın kovaladığı oğlu Ahmet’i (8) koşarak son anda kurtarıp, saldırıyı engelledi. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Olay, Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyünde meydana geldi. Çiftçi Üçler Demirel, ahırdaki büyükbaşlarını sulama için bahçeye çıkardı. Bu sırada boğalardan biri, çiftçinin oğlu Ahmet Demirel’i kovalamaya başladı. Boğayı fark eden Demirel ise koşarak oğlunu son anda kurtarıp, boğanın saldırmasını engelledi. Bu anlar, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Üçler Demirel, “Boğayı görünce hemen koşarak önüne geçtim. Yaralanmadan oğlumu kurtarmayı başardım” dedi. (DHA)