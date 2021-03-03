8 milletvekilinin 10 dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu’nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
8 milletvekiline ait 10 ‘Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri’, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Enis Berberoğlu’nun yanında dokunulmazlık dosyası bulunan milletvekilleri şöyle:
“HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir.” Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın 3 dosyası bulunuyor.
(DHA)
Gündem