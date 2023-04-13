773 kilo uyuşturucu madde ile 847 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, son bir ayda 4 bin 577 operasyonda dokuz farklı türde 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ile 847 bin 531 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Söz konusu uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 595 şüpheli yakalanırken bunlardan 584’iünün tutuklandığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla, 6 Mart ile 6 Nisan tarihleri arasında Esenyurt, Silivri, Başakşehir, Pendik, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Beyoğlu, Beykoz, Bahçelievler ve Kartal ilçelerinde peş peşe seri uyuşturucu operasyonlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda 147 kilo 134 gram esrar, 110 kilo 60 gram metamfetamin, 749 bin 800 adet extacy hap, 22 kilo 570 gram Hint keneviri, 4 kilo 80 gram kokain, 38 kilo eroin, 18 kilo 160 gram kannabinoid, 1 kilo 780 gram fubunica, 14 kilo asit, 7 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 2 adet kalaşnikof, 66 adet fişek ele geçirildi.

Emniyet açıklamasında, uyuşturucuyla mücadale kapsamında İstanbul genelinde 6 Mart tarihinden itibaren toplam 4 bin 577 operasyon gerçekleştirildiği ve yapılan aramalarda 773 kilo 517 gram uyuşturucu madde ve 847 bin 531 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi. Açıklamaya göre, yapılan bu operasyonlarda 5 bin 595 şüpheli yakalandı, bunlardan 584’i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, operasyonda ele geçirilen malzemeler Vatan Caddesi’ndeki emniyet yerleşkesinde sergilendi. (ANKA)