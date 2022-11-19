72 bin liralık bilgisayarı şeytani planla çaldılar

Sarıyer’de internet üzerinden 72 bin liraya satın almak için anlaştıkları bilgisayarı, kargo şirketinden çalan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin bilgisayarı kargo şirketinden çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sarıyer’de oturan A.M.C. (39), 3 Kasım Perşembe günü bilgisayarını 72 bin liraya internet üzerinden satışa çıkardı. A.M.C. bilgisayarı satın almak için arayan kişiyle anlaştı. Bilgisayarı alacağını söyleyen kişi, bilgisayarın parasını kargo geldiğinde kapıda ödemek istedi. Durumdan şüphelenmeyen A.M.C. bilgisayarı bir kutuya koyarak kargo şirketine teslim etti ve kargo takip numarasını da müşteri sandığı kişiye verdi. Bir süre sonra 72 bin lira değerindeki bilgisayar, kargo şirketinin bürosundan kayboldu. Bunun üzerine A.M.C., polise giderek ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda A.M.C.’nin internet üzerinden anlaştığı kişilerin, kargo şirketine gelerek, bilgisayarı çaldıkları ortaya çıktı. Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği Müveyran Ş. (22) ile Diyar Ö.(21)’i gözaltına aldı. Şüphelilerden Diyar Ö.’nün 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. İddiaları kabul etmeyen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızların kargo şirketinden bilgisayarı çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)