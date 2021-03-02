71 çocuğun zorla dilendirilmesi soruşturması tamamlandı

İstanbul’da Suriye’den getirilen 71 çocuğun zorla dilendirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 15 şüpheli hakkında “İnsan ticareti yapma”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç örgütüne üye olma” suçlarından iddianame düzenledi.

Örgüt yöneticisi oldukları iddia edilen 4 şüpheli hakkında toplam 570 yıldan 858 yıla kadar hapis istenirken, örgüt üyesi 11 şüpheli hakkında ise 569 yıldan 855 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, Suriye’deki iç çatışma ve krizler sonrasında 2011 yılından itibaren Türkiye’ye kitlesel olarak sığınmacıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehir büyükşehirlerde ikamet ettikleri anlatıldı.

Sığınmacıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasadışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figuranı olabilecek durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kapsamda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi.

İddianamede, “suç örgütlerinin oluşturduğu organizasyonlarda Suriye’deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında, ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları bilinmektedir” denildi. (DHA)