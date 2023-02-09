7 yaşındaki Ahmet, 70 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
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7 yaşındaki Ahmet, 70 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Adıyaman’da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra sağ kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlarda arama- kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adıyaman’da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan 7 yaşındaki Ahmet Erdem, 70 saat sonra enkazın altından sağ olarak çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet, ambulansla hastaneye götürüldü.

(DHA)

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