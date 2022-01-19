7 terörist etkisiz hale getirildi
Haberler Gündem

7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi” denildi.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Gül’den ‘özel hayat’ vurgusu

Bakan Gül’den ‘özel hayat’ vurgusu

Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı

Meral Akşener’den ‘iflas’ uyarısı

Ekrem İmamoğlu’ndan jet hızında MOBESE başvurusu

Ekrem İmamoğlu’ndan jet hızında MOBESE başvurusu

7 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem