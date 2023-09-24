7 ilde 72 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bilgöl’de düzenlenen narkotik operasyonlarında toplam 72 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 7 ilde narkotik operasyonları yapıldığını açıkladı. Buna göre; Ağrı Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 25 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Muğla Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 2 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nca Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş Narkoterör Operasyonu yapıldı. Operasyonda 80 kilogram toz esrar 1,5 kilogram kubar esrar 834 bin kök kenevir 2 milyon 850 bin kök skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan operasyonda 15 bin 680 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam 9,5 kilogram esrar, 500 gram muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi 14 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonda 2,2 kilogram esrar, 1,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 48 şüpheli gözaltına alındı. Bingöl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı operasyonda da 13 kilogram esrar ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, “Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi. (DHA)