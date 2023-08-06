7 ay önce evlendiği eşini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı
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7 ay önce evlendiği eşini öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı

Uşak’ta 7 ay önce evlendiği eşi Emrah Aka’yı (42) bıçaklayarak öldüren Emine Aka (40), tutuklandı. Emine Aka’nın polise verdiği ifadesinde eşini kıskandığı için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi 5’inci Köksal Sokak’ta bulunan bir sitenin 1’inci katında meydana geldi. 7 ay önce evlenen ve antika halı satışı işi yapan Emrah Aka ile eşi Emine Aka arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Emine Aka, mutfaktan aldığı bıçakla eşini ağır yaraladı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emrah Aka, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Emine Aka, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emine Aka’nın polise verdiği ifadesinde, kendisinin eşini kıskanması nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle olayın yaşandığını söylediği öğrenildi. (DHA)

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