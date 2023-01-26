6’lı masa, 11’inci kez toplandı

Altı siyasi parti genel başkanının 11. toplantısından ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler paylaşıldı.

Altılı masanın 11. toplantısı bugün İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 12.00’da başladı. Bugünkü Liderler Zirvesi’nden ilk fotoğraf kareleri ve görüntüler de paylaşıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beş genel başkanı; Genel Merkez binası önünde tek tek karşıladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; İYİ Parti Genel Merkezi’nin girişinde Akşener ile beraber fotoğraf çektirdikten sonra içeriye geçti.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanının 13 Şubat 2022 tarihinde başlattığı görüşmelerin ilk tur çalışmaları Saadet Partisi ev sahipliğinde 21 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştı. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ve oluşturduğu Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin ilki 2 Ekim’de, CHP Genel Merkezi’nde yapılmıştı. Liderler son toplantıyı 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapmıştı. (ANKA)