6 ilde fetö operasyonu 12 şüpheli yakalandı
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6 ilde fetö operasyonu 12 şüpheli yakalandı

FETÖ’nün ankesör soruşturması kapsamında aralarında görevde bulunan bir astsubayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 1 Astsubay, 1 polis memuru ile ihraç edilen 4 eski askeri personel ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönünde tespit yapılan 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 3 de mahrem imam olduğu belirlenen toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 6 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. (DHA)

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