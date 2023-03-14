6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
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6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, ‘Örgütlü şekilde gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, para göndermeleri için ikna edilen banka hesap sahiplerinin ifadeleri alındı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün üst yapısı ve ‘hesapçılar’ olarak adlandırılan şüphelilerin tespiti amacıyla 3 aylık teknik ve fiziki çalışma yapıldı. Tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa, Erzurum, Adana, Tekirdağ  ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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