6 çocuk babası, metruk evini yıkarken duvar altında kalıp öldü
Van’ın Başkale ilçesinde, tek katlı metruk evini yıkmaya çalışırken duvarın altında kalan 6 çocuk babası Nihat Parlak (56), yaşamını yitirdi.
Olay, Başkale ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulanan Ilıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Nihat Parlak, tek katlı metruk evinde yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrildi. Çevredekiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Ekipler ve vatandaşlar tarafından moloz yığınlarının altından çıkarılan Parlak, ambulansa Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Yaşanan olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. (DHA)
Gündem